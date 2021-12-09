Авіа за ціною квитка на поїзд: нові рейси Київ-Харків

Air Ocean Airlines запускає новий рейс з Києва, пише Євгенія Тугушева, РБК-Україна.

З грудня 2021 року рейсів з Києва до Харкова стане більше: українська авіакомпанія Air Ocean Airlines оголосила запуск нового рейсу за маршрутом Київ – Харків.

Перший виліт заплановано 24 грудня 2021 року.

Польоти будуть здійснюватися з аеропорту "Київ" ("Жуляни") шість днів на тиждень (окрім суботи).

Розклад рейсів Київ – Харків у дві сторони:

Виліт з Києва – 20:15, приліт до Харкова – 21:25.

Виліт з Харкова – 7:35, приліт до Києва – 8:45

Тривалість перельоту – 1 година 10 хвилин.

Квитки вже можна придбати за ціною від 957 грн в один бік та 1930 грн у дві сторони.

Відзначимо, на сервісі бронювання квитків "Укрзалізниці" у першій половині грудня доступні квитки категорії "люкс" на поїзд з Києва до Харкова за ціною від 736 гривень.

Як долетіти з Києва до Харкова з іншими авіакомпаніями

Актуальні ціни на перельоти з Києва до Харкова від інших авіаперевізників. Серед них — МАУ (Wind Rose).

Орієнтовна вартість квитків до Харкова на грудень в одну сторону:

Wind Rose від 2 136 грн.