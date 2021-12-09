Скандальний футболіст Селезньов потрапив у новий скандал

До ще однієї неприємної історії потрапив колишній форвард збірної України Євген Селезньов. 36-річний футболіст закарпатського "Мінаю" став прямо загрожувати журналісту Андрію Сеньківу побиттям за розповіді про нього в інтернеті, повідомляє Обозреватель.

Приводом для з'ясування стосунків став інцидент після гри "Мінаю" з "Динамо" у чемпіонаті України, коли Селезньов відзначився дикою витівкою. На YouTube-каналі "Та То Таке" троє журналістів обговорили подію та засудили поведінку Селезньова.

Євген Селезньов. Джерело: ФК "Мінай"

Однак одному з найкращих бомбардирів в історії Прем'єр-ліги це не сподобалося. Він став дзвонити ведучому YouTube-каналу і в нецензурній формі дорікати, що той подає недостовірну інформацію. Також з ним поговорив досить культурно і тренер "Мінаю" Ігор Леонов.

Селезньов пропонував Сеньківу зустрітися, але журналіст відмовлявся. Після цього гравець погрожував опоненту, що з ним зв'яжуться якісь люди для з'ясування стосунків. А в черговій телефонній розмові вже й сам йому прямо говорив про бажання "набити е**ло".

Спочатку Сеньків не хотів оприлюднювати спілкування з Селезньовим, роблячи знижку на його емоційність. Але після останніх розмову вирішив їх опублікувати, вважаючи, що "ніхто не має права дозволяти собі таке ставлення до журналістів, які просто передають уболівальникам інформацію".

"Замість того, щоб побити рекорд, Селя намагається побити Сеньківа" , – пишуть шанувальники футболу під роликом у мережі.

Нагадаємо, Євген хоче перевершити досягнення Сергія Реброва та Максима Шацьких, які забили по 123 м'ячі у чемпіонатах України. Нині на рахунку одіозного форварда 117 голів.