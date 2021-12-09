Крематорії замість цвинтарів та пенсії щодо втрати годувальника: що прийняв Кабмін

Кабмін 9 грудня традиційно розпочався з теми коронавірусу. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль закликав українців активніше вакцинуватись, повідомляє Страна UA.

І нагадав про "Вовину тисячу" - щоб отримати її цього року, потрібно залишити заявку до 29 грудня. Також прем'єр анонсував цікавий експеримент щодо пенсій - працівники об'єктів великої приватизації після продажу підприємств будуть як мінімум два роки застраховані в недержавних пенсійних фондах.

А нових власників зобов'яжуть перераховувати щонайменше 4 відсотки зарплати працівника на пенсійну програму.

Ліки через міжнародних закупівель ще на рік

Кабмін погодив законопроєкт, яким пропонується продовжити закупівлю ліків через міжнародні організації ще на рік.

Нагадаємо: в Україні визначено національного стратегічного закупника ліків - компанії "Медичні закупівлі України".

"Але, як показує практика закупівель державним підприємством "Медичні закупівлі України" у період 2020-2021 років, є потреба у продовженні тимчасового впровадженого механізму паралельного використання для закупівель", - йдеться у пояснювальній записці.

Згідно із законодавством, схема з міжнародними організаціями має перестати працювати з 30 квітня 2022 року.

Також як аргумент наводять закупівлі вакцини від коронавірусу на 2022-2023 роки - через міжнародні організації зробити це нібито буде простіше.

Якщо проєкт ухвалять, міжнародні організації, які за останні роки вже неодноразово потрапляли у скандали із закупівлями препаратів для України, зможуть затриматися на нашому ринку ще на рік.

Соціальні послуги на мільярд

Уряд схвалив законопроєкт щодо посилення вимог до осіб, які надають соціальні послуги. Нагадаємо: ще після пожежі в харківському будинку для людей похилого віку Кабмін почав змінювати критерії щодо соцпослуг. Зокрема, збільшились перевірки, з'явився реєстр тих, хто надає соціальні послуги. Але у цій сфері змінилося небагато.

Реєстр, який працює в тестовому режимі, містить дані щодо 3 тисяч суб'єктів, у тому числі - 400 приватних. Але під час перевірок таких приватних компаній виявили понад 800, тобто реєстр явно неповний. Немає й алгоритму комплексних перевірок цього ринку.

Тож вирішили виписати вимоги у новому законопроєкті. Зокрема, тих, хто надає соціальні послуги, хочуть зобов'язати подавати декларації щодо ведення господарської діяльності. За цими деклараціями оновлюватимуть дані в реєстрі. Також посиляться перевірки будинків для людей похилого віку.

Окремим проєктом Кабмін прописав засади соціальної роботи. Якщо документ приймуть, з 2022 року по регіонах почнуть активно розвивати соціальні послуги, на що планується виділити майже мільярд. Якщо зараз соціальні послуги отримує трохи більше ніж 400 тисяч осіб, то наступного року їхню кількість планується довести до 440 тисяч, а до 2024 року - до 480 тисяч.

Крематорії замість цвинтарів

Ще один законопроєкт, який затвердив Кабмін, стосується ринку ритуальних послуг. Проблема насущна – на поховання не вистачає місця. Така проблема спостерігається у багатьох регіонах.

При цьому, як мовиться в пояснювальній записці, кремацію за ціною можна порівняти з похованням, але вона не вимагає виділення землі.

Тож вирішили будувати більше крематоріїв. У новому проєкті прописано, що залучатимуть інвесторів на умовах державно-приватного партнерства та концесії.

Під дороги заберуть землю

Кабмін також схвалив законопроєкт, який прописує, як вирішуватимуть питання із землею, задіяною у дорожньому будівництві.

На сьогодні механізми вже є – примусове відчуження чи викуп. Але обидва працюють погано - занадто багато часу минає, поки шляховикам вдається домогтися доступу до ділянок.

У новому проєкті прописали, що відчуження землі під будівництво буде за окремою схемою. Місцева влада може або викупити ділянку, або звернутися до суду для примусового відчуження.

Підсудні такі справи будуть адміністративним та апеляційним судам, платити судовий збір під час подання позову не потрібно. Рішення суд має видати вже за місяць.

Пенсії щодо втрати годувальника

Кабмін визначився з пенсіями щодо втрати годувальника. На цю тему уряд розробив новий проєкт. У ньому зазначено, що й пенсія призначається батькам чи дружині, то виплати становитимуть 70% від грошового забезпечення (зарплати) померлого. Якщо право на пенсію має двоє і більше непрацездатних членів сім'ї, то по 50% (тобто всього - 100%), але не менше двох прожиткових мінімумів на кожного. Це трохи більше, ніж за чинним законодавством. Наразі, якщо на утриманні померлого було кілька неповнолітніх, то загальна пенсія становить 90% від зарплати, а за новим проєктом – 100%.

На наступний рік на забезпечення цих виплат з бюджету знадобиться близько 39 млн гривень, у 2023 та 2024 роках - близько 77,5 млн щорічно.

Страхування для пшениці

Кабмін визначився як страхуватиме посіви озимої пшениці від різного роду ризиків.

У 2022 році страхова сума становитиме 7230 гривень за гектар, у 2023 році – 7680 гривень, у 2024 році – 8120 гривень. При цьому виплати будуть із франшизою у 20%.

У Кабміні стверджують, що ця сума повністю покриє витрати аграріїв. Наведено розрахунок Інституту аграрної економіки, згідно з яким виробничі витрати на гектар озимої пшениці становлять 6709 гривень.

Лікарням Держуправління справами додали грошей

Держуправлінню справами перерозподілили гроші.

Так, близько 37 млн забрали зі статті "Обслуговування та організаційне забезпечення діяльності президента", близько 287 тисяч - з напряму підготовки кадрів, 500 тисяч - з держпремій.

Ці кошти перекинули на медичні установи, які займається Держуправлінням справами (Центр превентивної медицини, Поліклініка №2 та ін.). Усього йдеться про більш ніж 45 млн гривень. На них планують придбати медичне обладнання.

Списки на приватизацію переглянуть

Кабмін дав протокольне доручення щодо формування держоб'єктів під приватизацію на 2022-2023 роки.

Раніше було прописано, що у держвласності залишиться 1247 об'єктів, а під приватизацію піде 737 об'єктів. При цьому ще 1138 об'єктів буде реорганізовано або ліквідовано.

До передачі у концесію рекомендовано 10 об'єктів.

Але в Мінекономіки заявили, що ці плани потрібно переглядати, і запропонувало провести повторний аналіз – які підприємства треба залишити у держвласності, а які – віддати під приватизацію.