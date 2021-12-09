Саакашвілі заявив, що українська влада врятувала йому життя

Експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі заявив, що своїми діями президент України Володимир Зеленський, голова його офісу Андрій Єрмак та омбудсмен Людмила Денісова "практично врятували" йому життя, коли грузинська влада "явно йшла на вбивство", повідомляє Новое время.

"Президент Зеленський зателефонував у Тбілісі. Єрмак регулярно влаштовує наради щодо цього. Дуже активним є омбудсмен Денісова. Всі вони практично врятували мені життя в останній момент, коли я впав у кому після 50 днів голодування і тортур. І влада явно йшла на вбивство" , — сказав він в інтерв'ю журналістці НВ Крістіні Бердінських.

Саакашвілі, який перебуває в ув’язненні в Грузії, заявив, що впевнений у своєму звільненні за підтримки України.