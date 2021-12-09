Кабмін звільнив з посади заступника міністра закордонних справ

Кабінет міністрів України звільнив Єгора Божка з посади заступника міністра закордонних справ. Раніше він написав заяву про відхід за власним бажанням, повідомляє РБК-Україна.

Про це пише Telegram представника Кабміну у Верховній раді Тараса Мельничука.

За його словами, сьогоднішнім рішенням Божок звільнений з посади заступника міністра закордонних справ України.

Крім того, сьогодні уряд затвердив рішення наглядової ради бізнес-омбудсмена щодо обрання бізнес-омбудсменом Романа Ващука.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Божок подав у відставку з посади заступника міністра закордонних справ.

Його призначили заступником міністра закордонних справ у березні 2019 року ще за міністра Павла Клімкіна. До цього він обіймав посаду голови Служби зовнішньої розвідки, з якої був звільнений указом тодішнього президента Петра Порошенка. Після стало відомо, що Божок фігурує в одній з кримінальних справ проти колишнього президента.