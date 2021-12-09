"Євросолідарність" вимагає відставки мера Полтави

Фракція «Європейська Солідарність» у Полтавській міській раді вимагає відставки мера міста Олександра Мамая, який заявив, що на території України відбувається братовбивча війна, повідомляє Лівий берег.

Про це заявив у своєму відеозверненні голова фракції «Європейська Солідарність» у Полтавській міськраді Андрій Карпов.

«Вже майже тиждень минув з того часу, коли мер міста Полтава Олександр Мамай на телеканалі «Наш» сказав, що на території України воює Росія та США, і що тут триває братовбивча війна», – сказав Карпов .

За його словами, всі свідомі депутати міської ради, зокрема Європейської Солідарності, висловили своє обурення цими висловлюваннями, що повністю транслюють російську пропаганду.

«Ці його висловлювання вже розійшлися в Україні та в країні-агресорі Росії, яка тепер використовує це як привід для своєї пропаганди», – додав він .