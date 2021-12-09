"Євросолідарність" вимагає відставки мера Полтави
Фракція «Європейська Солідарність» у Полтавській міській раді вимагає відставки мера міста Олександра Мамая, який заявив, що на території України відбувається братовбивча війна, повідомляє Лівий берег.
Про це заявив у своєму відеозверненні голова фракції «Європейська Солідарність» у Полтавській міськраді Андрій Карпов.
«Вже майже тиждень минув з того часу, коли мер міста Полтава Олександр Мамай на телеканалі «Наш» сказав, що на території України воює Росія та США, і що тут триває братовбивча війна», – сказав Карпов.
За його словами, всі свідомі депутати міської ради, зокрема Європейської Солідарності, висловили своє обурення цими висловлюваннями, що повністю транслюють російську пропаганду.
«Ці його висловлювання вже розійшлися в Україні та в країні-агресорі Росії, яка тепер використовує це як привід для своєї пропаганди», – додав він.
«Хотів би почути від Олександра Мамая чи спростування цієї інформації чи пояснення, що він мав на увазі. Вимагаю від нього вибачитись перед пам'яттю 14 тисяч українців, які загинули за те, щоб у Полтаві був мир, за те, щоб полтавці могли обирати мера на чесних виборах, і він не призначався з Москви», – наголосив Карпов.