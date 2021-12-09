Україна зацікавлена у проведенні Суперкубку УЄФА

Україна зацікавлена в проведенні футбольного Суперкубка УЄФА в 2024 або 2025 роках. А також може провести i інші турніри європейського рівня, повідомляє РБК-Україна.

Повідомляється, що сьогодні президент України Володимир Зеленський провів зустріч з президентом Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) Александером Чеферином. Він прибув до Києва на святкування 30-річчя Української асоціації футболу.

За словами Зеленського, Україна прагне проводити різні змагання під егідою УЄФА та інших спортивних організацій. Зокрема, зацікавлена в проведенні Суперкубка УЄФА в 2024 або 2025 році.

Крім того, УАФ розглядає можливість подачі заявок на проведення чемпіонату Європи з футболу серед жінок у 2025 році, чоловічого чемпіонату Європи з пляжного футболу, чемпіонату Європи U-21, чемпіонату Європи U-17, чемпіонату Європи з футзалу та фіналу Ліги конференцій УЄФА.