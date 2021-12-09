Київ та Лондон працюють над візитом Джонсона в Україну
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Київ та Лондон працюють над візитом прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона до України у 2022 році. Про це він заявив у ході брифінгу, повідомляє Новое время.
"Дуже хороший візит (у Велику Британію - ред), рухаємося вперед, працюємо над візитом наступного року прем'єр-міністра Джонсона в Україну", - сказав він.
За словами голови відомства, у середу, 8 грудня, у Лондоні відбулося підготовче засідання стратегічного діалогу між Україною та Великою Британією.
"Цей формат - про новий рівень довіри, яка існує між нашими країнами", - сказав Кулеба.
8 грудня Дмитро Кулеба відвідав з візитом Велику Британію.
У спільному комюніке за підсумками переговорів глав МЗС Дмитра Кулеби та Великої Британії Елізабет Трасс сказано, що Велика Британія спільно з Україною працюватиме над кроками для спрощення режиму поїздок громадян обох країн.