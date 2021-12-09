Київ та Лондон працюють над візитом Джонсона в Україну

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Київ та Лондон працюють над візитом прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона до України у 2022 році.﻿ Про це він заявив у ході брифінгу, повідомляє Новое время.

"Дуже хороший візит (у Велику Британію - ред), рухаємося вперед, працюємо над візитом наступного року прем'єр-міністра Джонсона в Україну" , - сказав він.

За словами голови відомства, у середу, 8 грудня, у Лондоні відбулося підготовче засідання стратегічного діалогу між Україною та Великою Британією.

"Цей формат - про новий рівень довіри, яка існує між нашими країнами" , - сказав Кулеба.

8 грудня Дмитро Кулеба відвідав з візитом Велику Британію.

У спільному комюніке за підсумками переговорів глав МЗС Дмитра Кулеби та Великої Британії Елізабет Трасс сказано, що Велика Британія спільно з Україною працюватиме над кроками для спрощення режиму поїздок громадян обох країн.