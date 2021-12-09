Опади припиняються та потепління до +15: прогноз погоди на 10 грудня

Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні у п'ятницю, 10 грудня, повідомляє Новое время.

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У себе в Facebook синоптик Наталія Діденко повідомила, що завтра до дощів, мряки, мокрого снігу та ожеледиці додасться сильний вітер.

За прогнозами синоптика, південно-східний вітер може досягати штормових значень до 15-22 м/с.

Температура повітря протягом дня у більшості областей становитиме +5...+9 градусів, на півдні +7...+12, у Криму до +12...+15 градусів. Найхолодніше буде у західних областях: 0...+4 градуси.

Дощ та мокрий сніг найімовірніші у західній частині України, місцями у Вінницькій, Житомирській та Одеській областях.

На більшій частині України опадів не очікується, проте можливі тумани та ожеледиця.

У Києві в п'ятницю без істотних опадів. Температура повітря очікується у межах +7...+8 градусів. Також буде сильний вітер південно-східного спрямування.