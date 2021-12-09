НБУ дав прогноз щодо цін на газ у 2022 році

Національний банк України очікує стрімке зниження цін на газ після закінчення опалювального сезону в Європі навесні 2022 року. Водночас середня ціна за рік буде досить високою - 460 доларів за тисячу кубометрів, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Про це заявив заступник голови НБУ Сергійя Ніколайчук на брифінгу, який транслювався на Youtube.

"Середня ціна буде близько 460 доларів за тисячу кубометрів" , - озвучив Ніколайчук прогноз на 2022 рік.

Як зазначив заступник голови НБУ, ціни на газ вже трохи скоригувалися, а пік був пройдений місяць чи два тому.

"Ми очікуємо, що протягом наступного року ціна на газ буде стрімко знижуватися після опалювального сезону" , - сказав він.

За його словами, НБУ прогнозує, що середня нафти марки Brent становитиме у 2022 році 67 доларів за барель.

Нагадаємо, базовий сценарій економічного і соціального розвитку України передбачає середньорічну ціну імпортного газу у 2022 році на рівні 220 доларів за тисячу кубометрів. Це значно нижче, ніж поточні ціни (близько 1000 доларів).