Володимир Зеленський став першим заступником голови російського МОЗ

У Росії першим заступником міністра охорони здоров'я став Володимир Зеленський – тезка українського президента, повідомляє Корреспондент.

"У міністра охорони здоров'я з'явився ще один перший заступник. На цю посаду розпорядженням уряду призначено Володимира Зеленського", - йдеться в повідомленні уряду РФ.

Зеленський народився 1979 року в Москві. У 2000 році закінчив Академію бюджету та казначейства Міністерства фінансів РФ. З 2000 по 2007 роки Зеленський працював на різних посадах у департаменті бюджетної політики Міністерства фінансів, а пізніше – у МОЗ.

"Володимир Зеленський - дійсний державний радник другого класу, кандидат економічних наук. Нагороджений медаллю ордену За заслуги перед Батьківщиною ІІ ступеня має подяки президента Росії", - зазначають у прес-службі уряду.

У МОЗ РФ зазначили, що Зеленський курируватиме реалізацію та розвиток програми державних гарантій безкоштовного надання громадянам медичної допомоги, розвиток системи обов'язкового медичного страхування та формуванням цифрового середовища охорони здоров'я.