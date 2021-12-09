Новим головою Закарпатської ОДА стане співробітник СБУ

Кабмін погодив призначення Віктора Микити новим головою Закарпатської облдержадміністрації. Відповідний проект указу президента було схвалено на засіданні уряду, повідомляє Новое время.

Під час свого виступу на засіданні Кабміну Микита заявив, що є чинним співробітником Служби безпеки України.

"На даний момент я працюючий співробітник Служби безпеки. Працював у різних сферах – і юристом, і у приватних підприємствах. Родом із Закарпаття, проблематика Закарпаття мені відома" , - зазначив він.

На даний момент тимчасовим в.о. голови Закарпатської ОДА є Петро Добромильський. Він керує регіоном після звільнення з посади Анатолія Полоскова.