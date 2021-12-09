Штам COVID-19 "омікрон" дає легкі симптоми зараження

Новий штам коронавірусу COVID-19 "омікрон" продовжує поширюватися в Європі, проте наразі незрозуміло, чи витіснить він штам "дельта"; у заражених "омікроном" спостерігаються переважно легкі симптоми, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Варіант "омікрон", який ВООЗ класифікувала як такий, що викликає занепокоєння, вже було виявлено в кількох європейських країнах. Попередні дані дають змогу припускати, що він ("омікрон") може бути більше заразним, ніж варіант "дельта", - заявив у четвер керівник відділу з вакцинації та боротьбі з інфекціями європейського регулятора EMA Марко Кавалері.

За його словами, наразі незрозуміло, в якій перспективі "омікрон" зможе витіснити варіант "дельта" як домінантний варіант.

"За наявними на сьогодні даними, випадки зараження ("омікроном" - ІФ) - здебільшого з легким перебігом хвороби", - сказав Кавалері.

Проте він зазначив, що для вивчення цього штаму і наслідків, до яких може призвести зараження ним, потрібен час.

"Омікрон" виявили в листопаді на півдні Африки. Фахівці вважають, що він може становити загрозу, оскільки поширюється набагато швидше, ніж інші штами, які виявляли вчені за період пандемії, і містить велику кількість мутацій.