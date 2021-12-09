Напередодні Нового року Україну завалили фальсифікатом ікри та алкоголю

В Україні розпочався масовий продаж фальсифікованої ікри та підробленого алкоголю. Так шахраї користуються підвищеним попитом на ці товари напередодні Нового року, повідомляє Обозреватель.

Про це розповів виконавчий директор Спілки споживачів України Максим Несміянов.

"Ікру продають по 140 гривень за баночку, ніби вона зроблена в Російській Федерації. Але насправді це білкова "ікра" , – повідомив він.

"Вам продають не ікру, а підробку, не справжній алкоголь, а фальсифікат. Дай Боже, щоб не сурогат. Від фальсифікату болить голова, а від сурогату люди іноді й помирають" , – попередив експерт.

Він пояснив, що найчастіше фальсифікат можна зустріти не у великих торгових мережах, а в маленьких магазинах, кіосках, ринках.

"Великі роздрібні мережі займають близько 40% загального ринку. 60% – це невеликі магазини, базари, ярмарки, стихійна торгівля" , – уточнив Несміянов.

У цьому контексті він розповів про нещодавній рейд Спілки споживачів магазинами Запоріжжя. Він показав великі масштаби фальсифікацій.