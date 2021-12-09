З'явилися фото наслідків крижаного дощу в Києві

Рятувальники "Київської служби порятунку" за добу прибрали 10 локацій від наслідків негоди, пов'язаних з крижаним дощем. Працівники компанії продовжують відпрацьовувати виклики, пише Ольга Белей, РБК-Україна.

"Рятувальники комунальної аварійно-рятувальної служби (КАРС) "Київська служба порятунку" за добу прибрали 10 локацій від повалених негодою дерев" , - йдеться в повідомленні Департаменту муніципальної безпеки КМДА.

Зокрема, уточнюється, що станом на 14:00 за допомогою спецтехніки рятувальники прибрали:

зламану гілку на вулиці Мазепи, 12 (виклик надійшов о 20:00 8 грудня);

дерево, що впало на проїжджу частину по вулиці Катерини Білокур, 4 (виїзд відбувся о 20:40 8 грудня);

дерево, яке перегородило проїжджу частину по вулиці Богдана Гаврилишина, 18 (роботи виконували з 00:00 9 грудня);

дерево, що впало на трасу на Мінському проспекті біля хутора Нікольського (роботи з прибирання виконували з 05:30 9 грудня);

дерево, що впало на дорогу по вулиці Ушинського, 27 (виклик надійшов о 06:00 9 грудня);

дерево на дорозі по вулиці Полковій, 57-В (виїзд відбувся о 07:00 9 грудня);

дерево, що впало на вулиці Пушкінській, 12 (роботи тривали з 07:30 9 грудня);

дерево, що впало на будівлю по вулиці Багговутівській, 1 (виїзд відбувся о 9:30 9 грудня);

дерево, що впало на автомобіль, на провулку Лабораторному, 9 (роботи з ліквідації наслідків виконували з 10:44 9 грудня);

дерево, що впало на вулиці Московській, 39-а (роботи почали виконувати о 12:50 9 грудня).

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У відомстві уточнюють, що рятувальники продовжують відпрацьовувати виклики.