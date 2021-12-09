Валютний ринок четверга: підсумки дня

У четвер зміцнення гривні на міжбанківському валютному ринку продовжилося. Національному банку знову довелося тримати долар від сильного падіння.

Ключовим моментом, який зіграв на руку гривні, став інсайд щодо наміру Правління Національного банку підвищити облікову ставку на 0,5%, до 9% річних із завтрашнього числа. Новина у вигляді чуток (яка згодом підтвердилися) почала гуляти на міжбанку в районі 12 годин (коли закінчилося засідання Правління НБУ). Якщо до цього угоди проходили в діапазоні 27,11-27,14 гривень, то одразу після 12:00 котирування пішли нижче 27,10 та швидко досягли 27,065 гривень на купівлі та 27,087 гривень на продажу. Національний банк був готовий до такого розвитку подій: регулятор спочатку викупив дешевші пропозиції від продавців, а потім став з ордером на покупку на рівні 27,07 гривень і перебував на ринку майже до закінчення торгів.

Закрили торги четверга на 9,8 копійок на купівлі та на 8,8 копійок на продажу нижче, ніж у середу.

Хід торгів

Стартові котирування – 27,10/27,20 (купівля/продаж).

Торги четверга відкрилися зі звичним широким спредом 10 копійок. Покупці чекали на продовження вчорашнього «шоу» зі зміцненням гривні і одразу дали зрозуміти: сьогодні їхній день, дорого брати вони не будуть. Тому їхні заявки на покупку сьогодні на старті були набагато нижчими за цінами, ніж закрили вчорашній день. Максимум, чого змогли досягти продавці, – це 27,13 гривень на покупці в районі 11 годин. Але така ціна протрималася недовго. Після 12 котирування пішли нижче 27,10 та до 12:20 досягли денних мінімумів. Нацбанк спочатку провів інтервенцію за методом вибору кращої ціни, купивши 5 млн доларів за ціною близько 27,07 гривень, а потім став на цей рівень із великим ордером на покупку. Цього виявилося достатньо: покупці відразу почали ставити ордери вище. О 15:30 регулятор пішов, а спекулянти спробували ставити заявки на 27,05 і навіть дешевші. Втім, сьогодні їм не пощастило: так дешево ніхто не продавав.

Котирування закриття торгів – 27,062/27,082 (купівля/продаж).

Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні знизився на 27,55 млн. порівняно з середовищем і склав 224,25 млн. доларів. Також банки проводили угоди в системах Refinitiv (колишня Reuters) та Укрдилінг.

Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12.00 на рівні 27,1172 гривень.

зафіксовано Національним банком на 12.00 на рівні 27,1172 гривень. Офіційний курс долара на 10 грудня встановлено на позначці 27,1013 гривень за долар, зниження на 11,54 копійки.

встановлено на позначці 27,1013 гривень за долар, зниження на 11,54 копійки. Офіційний курс євро на 10 грудня встановлено на позначці 30,6773 гривні за євро, зниження на 9,25 копійок.

Готівковий долар у оптових обмінниках Києва протягом дня подешевшав ще на 8 копійок. Вранці "американця" почали продавати по 27,20-27,21 гривень. До обіду він подешевшав до 27,14-27,15 гривень, а до 17 години долар продавали вже по 27,12-27,13 гривень.

На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR/USD на 17:00 – 1,1302 долара. Сьогодні євро скоректувався вниз після вчорашнього зростання і на момент написання статті опустився до позначки 1,1291 долара. Готівковий євро в Україні прискорив падіння; у столиці він за день втратив у ціні ще 10 копійок. Вранці його продавали по 30,73-30,75 гривень, а до 17-ї години цінник опустили до 30,63-30,65 гривень.

Російський рубль у четвер затиснули між рівнями 73,50 та 73,70 рублів до долара. Станом на 17:00 він торгується у вузькому діапазоні 73,52-73,57 рубля за долар. Готівковий карбованець у столиці, як і вчора, продають по 3,65-3,67 гривень за 10 рублів.