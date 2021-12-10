Маск обіцяє замінити людей андроїдами

Генеральний директор компаній Tesla вважає, що андроїди Tesla Bot допоможуть вирішити глобальні проблеми людства, повідомляє Сьогодні.

Світу не вистачає робочої сили, і якщо люди не почнуть заводити більше дітей, цивілізація може бути зруйнована, пояснив він під час онлайн-конференції The Wall Street Journal.

Роботи-андроїди, в водночас, могли б компенсувати нестачу робочої сили . Маск не зміг відповісти на питання, коли вдасться створити перші ефективні Tesla Bot.

Згодом вони могли б повністю замінити людську працю, упевнений при цьому гендиректор Tesla.

"Одна з найбільших загроз для цивілізації – це низька народжуваність, що стрімко падає" , – заявляє Маск.

Сам концепт робота з кодовим назвою Optimus Маск представив у серпні 2021. Початкове завдання – доручити йому просту та рутинну роботу.

Щоб люди не побоювалися андроїдів, надивившись наукової фантастики, їх роблять слабкими та повільними, хоча вони зможуть піднімати до 20 кг вантажу і тягнути за собою до 68 кг.

Зріст Tesla Bot буде близько 173 см, вага – близько 57 кг. Робот отримає вісім камер, сенсорні датчики із зворотним зв'язком та автономний комп'ютер, а на його обличчі встановлять екран.

З ним можна буде спілкуватися та давати йому нескладні завдання – наприклад, сходити до магазину за покупками.