Маск обіцяє замінити людей андроїдами
Генеральний директор компаній Tesla вважає, що андроїди Tesla Bot допоможуть вирішити глобальні проблеми людства, повідомляє Сьогодні.
Світу не вистачає робочої сили, і якщо люди не почнуть заводити більше дітей, цивілізація може бути зруйнована, пояснив він під час онлайн-конференції The Wall Street Journal.
Роботи-андроїди, в водночас, могли б компенсувати нестачу робочої сили . Маск не зміг відповісти на питання, коли вдасться створити перші ефективні Tesla Bot.
Згодом вони могли б повністю замінити людську працю, упевнений при цьому гендиректор Tesla.
"Одна з найбільших загроз для цивілізації – це низька народжуваність, що стрімко падає", – заявляє Маск.
Сам концепт робота з кодовим назвою Optimus Маск представив у серпні 2021. Початкове завдання – доручити йому просту та рутинну роботу.
Щоб люди не побоювалися андроїдів, надивившись наукової фантастики, їх роблять слабкими та повільними, хоча вони зможуть піднімати до 20 кг вантажу і тягнути за собою до 68 кг.
Зріст Tesla Bot буде близько 173 см, вага – близько 57 кг. Робот отримає вісім камер, сенсорні датчики із зворотним зв'язком та автономний комп'ютер, а на його обличчі встановлять екран.
З ним можна буде спілкуватися та давати йому нескладні завдання – наприклад, сходити до магазину за покупками.