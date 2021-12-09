Нацбанк очікує на дефіцит держбюджету-2021 на рівні 4% ВВП

Національний банк України очікує дефіцит бюджету на 2021 рік на рівні 4% ВВП при запланованих в законі про держбюджет 5,5% валового внутрішнього продукту, повідомляє УНІАН.

Про це на прес-брифінгу повідомив директор департаменту відкритих ринків Національного банку України Олексій Лупін.

"Фактичний дефіцит, за нашими оцінками, складе приблизно 4%" , - сказав Лупін.

При цьому, за його словами, дофінансування дефіциту відбудеться на 40 млрд грн до кінця року при визначених законом 150 млрд грн.

"І якщо говорити про фінансування, то відповідно до закону про держбюджет, потреба фінансування дефіциту держбюджету становить 150 млрд грн. Ми очікуємо, що фактичне фінансування бюджету буде на рівні приблизно 40 млрд грн" , - додав він.

Дефіцит загального фонду державного бюджету України за десять місяців 2021 року склав 54,5 млрд грн.