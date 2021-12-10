В Україні знайшли раритетний Fiat 508 Ballila

Ужгородець відреставрував автомобіль Fiat початку 1930-х років. Протягом 35 років машина іржавіла на одній із вулиць Мукачево, повідомляє Обозреватель.

Відреставрований автомобіль 30-х років родом з Італії знайшли журналісти програми "Джедаї" на каналі 2+2.

Юрій Русняк вирішив забрати на реставрацію іржаву машину, яка десятки років простояла просто на вулиці та перетворилася на купу брухту.

До реставрації дізнатися в цьому автомобілі дітище компанії FIAT було досить складно
До реставрації дізнатися в цьому автомобілі дітище компанії FIAT було досить складно. Джерело: скриншот видео 2+2
"Спочатку я не міг зрозуміти, що це взагалі за модель. Почав вивчати інформацію в інтернеті, звертався за допомогою до друзів, які знаються на машинах. Пізніше вдалося встановити - це Fiat 508 Ballila", - розповідає власник.
Реставрація тривала кілька років
Реставрація тривала кілька років. Джерело: скриншот видео 2+2

Реставрація тривала кілька років. Головною метою Юрія було зберегти справжній вид авто. Завдяки старанній роботі майстра сьогодні автомобіль майже в ідеальному стані. Деякі деталі він спеціально замовляв за кордоном. Сидіння, двері, кермо, коробка передач, мотор та колеса – оригінальні. Машина має дводверний кузов седан, причому двері відчиняються проти ходу машини.

Машина має дводверний кузов седан, причому двері відчиняються проти ходу машини
Машина має дводверний кузов седан, причому двері відчиняються проти ходу машини. Джерело: скриншот видео 2+2

До речі, компанія Fiat випустила недорогу і досить економічну малолітражку 508 Ballila у 1932 році з огляду на фінансову кризу. У середньому автомобіль витрачав 8 літрів бензину на 100 км. Модель сподобалася не лише італійцям, тому значна частина цих машин вирушала на експорт.

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