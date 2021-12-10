В Україні знайшли раритетний Fiat 508 Ballila

Ужгородець відреставрував автомобіль Fiat початку 1930-х років. Протягом 35 років машина іржавіла на одній із вулиць Мукачево, повідомляє Обозреватель.

Відреставрований автомобіль 30-х років родом з Італії знайшли журналісти програми "Джедаї" на каналі 2+2.

Юрій Русняк вирішив забрати на реставрацію іржаву машину, яка десятки років простояла просто на вулиці та перетворилася на купу брухту.

До реставрації дізнатися в цьому автомобілі дітище компанії FIAT було досить складно. Джерело: скриншот видео 2+2

"Спочатку я не міг зрозуміти, що це взагалі за модель. Почав вивчати інформацію в інтернеті, звертався за допомогою до друзів, які знаються на машинах. Пізніше вдалося встановити - це Fiat 508 Ballila" , - розповідає власник.

Реставрація тривала кілька років. Джерело: скриншот видео 2+2

Реставрація тривала кілька років. Головною метою Юрія було зберегти справжній вид авто. Завдяки старанній роботі майстра сьогодні автомобіль майже в ідеальному стані. Деякі деталі він спеціально замовляв за кордоном. Сидіння, двері, кермо, коробка передач, мотор та колеса – оригінальні. Машина має дводверний кузов седан, причому двері відчиняються проти ходу машини.

Машина має дводверний кузов седан, причому двері відчиняються проти ходу машини. Джерело: скриншот видео 2+2

До речі, компанія Fiat випустила недорогу і досить економічну малолітражку 508 Ballila у 1932 році з огляду на фінансову кризу. У середньому автомобіль витрачав 8 літрів бензину на 100 км. Модель сподобалася не лише італійцям, тому значна частина цих машин вирушала на експорт.