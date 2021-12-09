Франція планує реформувати Шенгенську зону

Президент Франції Емануель Макрон розкрив пріоритети країни на період свого головування у Раді ЄС, який розпочнеться вже у січні 2022 року. Планує реформування Шенгенської зони, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

За словами Макрона, в першу чергу Франція ініціює реформування Шенгенської зони за двома напрямками:

політичне управління Шенгенською зоною, в рамках якого буде створено спеціальну організацію, що проводитиме зустрічі з профільними міністрами;

створення механізму термінової підтримки у разі кризи на кордоні.