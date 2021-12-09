США запровадили санкції проти ексглави КС Тупицького

Державний департамент США запровадив санкції проти колишнього глави Конституційного суду України Олександра Тупицького, повідомляє Європейська правда.

Тупицького внесено до санкційного списку "за значні корупційні дії, зокрема отримання грошового хабара під час роботи в українській судовій системі". Під санкції також потрапила і дружина судді Ольга Тупицька.

Нагадаємо, Міністерство фінансів США оголосило нові санкції проти колишнього заступника глави адміністрації президента України часів Януковича Андрія Портнова.

Санкції запроваджені в рамках так званого "закону Магнітського", який передбачає покарання для людей, причетних до шахрайств, переслідувань та порушень прав людини.