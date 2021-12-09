Офіс генпрокурора замовив антикорупційний форум декоратору "Кварталу 95"

Офіс генерального прокурора без конкурсу замовив організацію Міжнародного антикорупційного форуму у ФОПа, який був зареєстрований 3 місяці тому і раніше працював з "Кварталом 95", повідомляє Українська правда.

Заступник генпрокурора Роман Говда 30 листопада підписав два договори із ФОП Олійником Віталієм Петровичем.

При цьому обидва документи стосуються аналогічних послуг: оформлення й матеріального забезпечення зал у КВЦ "Парковий", де проводили форум.

Загальна ціна за послуги Олійника склала 399,9 тисяч. За законом, такі закупівлі потрібно проводити на конкурсних засадах.

Однак завдяки тому, що послуги оформили двома допороговими закупівлями вартістю до 200 тисяч гривень, відкритий тендер не проводили. При цьому кожна закупівля вартувала рівно 199 982,78 гривень.

Послуги, замовлені в Олійника за першим договором

Послуги, замовлені в Олійника за другим договором

Мешканець міста Бровари Віталій Олійник зареєструвався як фізична особа підприємець лише у вересні 2021 року. Раніше він не вигравав жодних державних тендерів.

Водночас, згідно з даними спеціалізованих програм, номер телефону Олійника неодноразово підписували з позначками, які можуть свідчити про співпрацю зі студією "Квартал 95", яка раніше належала президенту Володимиру Зеленському.

Зокрема, чоловіка позначали як "Виталий Декорации Квартал", "Декоратор 95", "Декор Лига Смеха", "Виталий от Кошевого (актор "Кварталу 95" – УП)" тощо.

Віталій Олійник Фото: соцмережі

"Українська правда" звернулась до Олійника по коментар із запитанням: "Враховуючи, що ви співпрацювали з "Кварталом 95", чи домовлялись ви неофіційно з кимось з влади про закупівлю?". Чоловік відповів, що не домовлявся, але не заперечив свою співпрацю з проектом президента.

УП також звернулась по коментар до Офісу генерального прокурора із проханням пояснити, чому закупівля була розбита на дві допорогові і за яким критерієм був обраний ФОП Олійник.