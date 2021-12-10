Skoda Fabia отримала п'ять зірок у тесті Euro NCAP

Škoda Fabia виявилась одним із найбезпечніших автомобілів у своєму класі. Модель набрала 78% можливих балів у випробуваннях Euro NCAP, повідомляє 24 Канал.

Нова Škoda Fabia отримала високі оцінки у комплексних краш-тестах та тестах на безпеку, проведених Європейською програмою оцінки нових автомобілів (Euro NCAP). Автомобіль набрав 78% максимально можливих балів у програмі випробувань, критерії оцінки для яких у 2020 році стали ще більш жорсткими.

Це означає, що нова Fabia є одним із найбезпечніших автомобілів у своєму класі. Автомобіль отримав 85% максимальних балів за захист дорослих та 81% за безпеку дітей, особливо добре показавши себе у цих двох випробуваннях.

Нова Škoda Fabia може оснащуватися дев'ятьма подушками безпеки та подушкою безпеки для колін водія, а задні бічні подушки безпеки вперше в цій серії доступні як опція. Кріплення ISOFIX і Top Tether для надійної установки дитячих сидінь входять до стандартної комплектації крайніх задніх сидінь і доступні як опція для сидіння переднього пасажира.

Платформа MQB-A0, в якій майже 80 відсотків компонентів виготовлені з надміцної сталі, не тільки забезпечує Fabia кузовом з високою стійкістю до скручування, але також вперше підтримує інтеграцію семи передових систем допомоги водієві. Зокрема система Travel Assist, яка включає адаптивний круїз-контроль (ACC), вбудовану систему утримання в смузі і розпізнавання дорожніх знаків. Серед інших функцій - асистент зміни смуги руху (Side Assist) та Front Assist із запобіжним захистом пішоходів та велосипедистів. Щоб спростити паркування, можна замовити додаткові системи допомоги при паркуванні, маневруванні та камеру заднього виду.