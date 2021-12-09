ДБР завершило розслідування проти Лероса: йому загрожує до 3 років ув'язнення

Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування щодо народного депутата Гео Лероса, якого підозрюють у хуліганстві та невиконанні рішення суду, повідомляє Ділова столиця.

Слідчими ДБР було встановлено, що 11 серпня 2021 року Київський апеляційний суд визнав недостовірною та такою, що ганьбить честь, гідність та ділову репутацію, інформацію, поширену депутатом 29 березня 2020 року на його сторінці в одній із соціальних мереж. Нардеп був зобов'язаний спростувати поширену ним інформацію, але навмисне цього не зробив.

Також у листопаді Леросу повідомили про підозру за грубе порушення громадського порядку у сесійній залі Верховної Ради. Було встановлено, що 4 листопада 2021 року Лерос, виступаючи з парламентської трибуни, образливо висловився щодо найвищих посадових осіб держави.

Кваліфіковано кримінальні правопорушення за ч. 1 ст. 382 КК України (невиконання судового рішення) та за ч. 1 ст. 296 КК України (грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства). Санкції статей передбачають покарання у вигляді штрафу від п'ятисот до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк до трьох років.