"Список Магнітського": що це таке і чому до нього потрапили Портнов та Тупицький

Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти українця Андрія Портнова у рамках глобального "акту Магнітського". До 2014 року політик обіймав посаду заступника глави Адміністрації президента за Віктора Януковича і займався питаннями судоустрою, повідомляє Обозреватель.

Крім Портнова в американський санкційний список потрапили колишній глава Конституційного суду України Олександр Тупіцький та його дружина Ольга.

Що відомо про "Закон Магнітського"?

Сергій Магнітський був керівником відділу податків та аудиту компанії Firestone Duncan, яка надавала юридичні послуги, зокрема фонду Hermitage Capital Management. У 2008 році його заарештувала російська влада за звинуваченням у корупції. Це сталося невдовзі після того, як юрист розкрив корупційну схему розкрадання бюджетних коштів на загальну суму 5,4 млрд рублів, які потім осіли в кишенях співробітників податкових органів та МВС.

Магнітський провів у московському СІЗО "Матроська тиша" майже рік і 2009-го раптово помер. Офіційні органи назвали причиною смерті серцеву недостатність. Проте колеги юриста та правозахисники стверджували, що у в'язниці йому не надавали медичної допомоги, а також били, домагаючись потрібних показань.

Після цього американський сенатор-демократ Бенджамін Кардін ініціював запровадження персональних санкцій проти причетних до смерті юриста. У грудні 2012 року США ухвалили закон, відомий як "Список Магнітського".

Він передбачає санкції проти чиновників, відповідальних за порушення прав людини та засад правосуддя в Росії. У відповідь на це рішення в РФ ухвалили так званий "закон Діми Яковлєва", який заборонив американцям усиновлювати російських сиріт.

У 2016 році закон Магнітського був замінений на новий, із глобальною дією. Він так і називається – Global Magnitsky Act. Закон дозволяє владі США вживати заходів проти осіб у всьому світі, відповідальних за порушення прав людини. На цій підставі санкції були введені проти голови Чечні Рамзана Кадирова. Серед фігурантів списку є також особи, які підозрюються у причетності до вбивства саудівського журналіста Джамаля Хашоггі.

Влітку 2019 року Європейський суд з прав людини у Страсбурзі (ЄСПЛ) визнав, що влада Росії порушила право Магнітського на життя і застосовувала до нього катування у в'язниці. ЄСПЛ також визнав, що Росія порушила положення про розумний термін тримання під вартою та право на справедливий судовий розгляд у розумний термін.

Після Штатів аналогічні закони ухвалили Канада, Естонія, Латвія, Литва та Великобританія. 2020 року Євросоюз також затвердив свій "акт Магнітського".

Які обмеження вводяться?

Основний механізм закону полягає у забороні на видачу віз та на в'їзд до країн, які ухвалили цей нормативний акт. Заборона може бути обмежена на п'ять років або більше. Другий штрафний захід – можливість заморозити будь-які активи осіб, що потрапили під санкції. США, Канада та Великобританія не обмежують переслідування в рамках цього закону лише громадян Росії. До "чорних списків" вносять і представників інших країн.

За що ввели санкції проти Портнова та Тупицького?

У повідомленні Мінфіну США йдеться, що юрист "завдяки хабарництву налагодив великі зв'язки із судовим та правоохоронним апаратом". Також він нібито вжив заходів щодо контролю за українською судовою системою, впливу на законодавство, прагнув призначити лояльних чиновників на найвищі судові посади.

"У середині 2019 року Портнов вступив у змову з високопосадовцем українського уряду, щоб сформувати вищі юридичні інститути країни у своїх інтересах і вплинути на Конституційний суд України. Крім того, Портнов був замішаний у спробі вплинути на генерального прокурора" , – зазначив американський Мінфін.

Що ж до Тупицького, то він та його дружина були внесені до списку санкцій