Екс-чемпіон світу з України повернувся до боксу з нокаутом

Знаменитий український важковаговик Роман Головащенко (21-5, 19 КО) тріумфально повернувся в ринг після дворічної перерви, повідомляє Обозреватель.

34-річний чемпіон Європи за версією IBF (2016—2018) та чемпіон світу за версією GBC (2009—2014) переміг у Києві азербайджанця Тарієля Джафарова (8-5, 7 КО), здобувши титул UBO International.

Бій почався у невисокому темпі. Обидва бійці намагалися не форсувати події, багато уваги приділяючи захисту.

Бій почався у невисокому темпі. Джерело: кадр з відео

Вінничанин ніяк не міг пробити суперника, але ситуація змінилася на останній хвилині.

Головащенко затиснув суперника у кут. Джерело: кадр з відео

Роман чітко влучив по печінці Джафарову, змусивши того скривитись від болю і відвернутися. Представник Баку не став падати в нокдаун, чим скористався українець, влучивши кілька разів у голову.

Головащенко бив суперника. Джерело: кадр з відео

Таріель виявився "закритий" у кутку, пішовши у глухий захист. Кілька десятків секунд Головащенко просто бив опонента, який не чинив жодного опору.

Українець переміг у 1-му раунді. Джерело: кадр з відео

За 20 секунд до гонгу Джафаров відвернувся, повиснувши на канаті і рефері зупинив бій.