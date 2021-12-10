Екс-чемпіон світу з України повернувся до боксу з нокаутом
Знаменитий український важковаговик Роман Головащенко (21-5, 19 КО) тріумфально повернувся в ринг після дворічної перерви, повідомляє Обозреватель.
34-річний чемпіон Європи за версією IBF (2016—2018) та чемпіон світу за версією GBC (2009—2014) переміг у Києві азербайджанця Тарієля Джафарова (8-5, 7 КО), здобувши титул UBO International.
Бій почався у невисокому темпі. Обидва бійці намагалися не форсувати події, багато уваги приділяючи захисту.
Вінничанин ніяк не міг пробити суперника, але ситуація змінилася на останній хвилині.
Роман чітко влучив по печінці Джафарову, змусивши того скривитись від болю і відвернутися. Представник Баку не став падати в нокдаун, чим скористався українець, влучивши кілька разів у голову.
Таріель виявився "закритий" у кутку, пішовши у глухий захист. Кілька десятків секунд Головащенко просто бив опонента, який не чинив жодного опору.
За 20 секунд до гонгу Джафаров відвернувся, повиснувши на канаті і рефері зупинив бій.