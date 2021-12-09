У Львові пікетували консульство Польщі через візовий скандал

Понад три десятки мітингувальників зібралися сьогодні біля консульства Польщі у Львові на знак протесту проти повторного обрання польської рекрутингової компанії переможцем тендеру з оформлення віз, повідомляє УНІАН.

Активісти, що з червня проводять акції з вимогою відсторонити фірму з працевлаштування від участі в конкурсі, передали представникам дипломатичного представництва петицію. У консульстві пообіцяли розібратися та відреагувати на звернення.

У документі зазначається, що тендерний комітет "відверто лобіює польську рекрутингову компанію Personnel Service".

"Ще раз наголошуємо, що фірма з працевлаштування не може брати участь у процесі видачі робочих віз для українських трудових мігрантів, адже це порушує принципи вільної конкуренції та веде до монополізації ринку" , - зазначається в петиції.

На думку протестуючих, "це рішення завдасть суттєвого удару по десятках тисяч підприємців - представникам малого та середнього бізнесу в Україні та Польщі, що надають посередницькі послуги з пошуку роботи у Польщі" та "несе значні ризики погіршення умов працевлаштування для мільйонів українських трудових мігрантів".

"﻿Ми переконані, що цей тендер стане предметом розслідування антикорупційної установи Республіки Польща" , - наголошується у зверненні.

Пікетувальники закликали дипломатів відкликати підписи під рішенням щодо переможця тендеру та не підписувати контракт з рекрутером, "що навіть не має грошей для виконання взятих зобов'язань".

Як повідомлялося, в червні 2021 року посольство Польщі оголосило переможцем тендеру з вибору візового оператора консорціум Personnel Service (Польща) - TLScontact (Франція). Після скарг учасників тендеру та акцій протесту результати переглянули на обрали пропозицію грецької компанії. Але 3 грудня перемогу повернули альянсу із Personnel Service, що займається послугами з працевлаштування та має в Україні дочірню компанію Viza Staff, в якій працюють співробітники рекрутера Visa Staff International.

Personnel Service оголосив у грудні про злиття з компанією Trinity і випуск акцій для залучення інвестицій у створення мережі візових центрів в Україні.