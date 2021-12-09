Макрон заявив, що планує контакти із Зеленським і Путіним
Президент Франції Емманюель Макрон у четвер заявив, що планує контакти з главою Української держави Володимиром Зеленським і російським президентом Володимиром Путіним, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Наше бажання - це взаємодіяти в контакті з Зеленським, якого я побачу в середу, і в контакті з Путіним, з яким я говоритиму наступного тижня, щоб пожвавити цей формат ("нормандський" - ІФ) та політичний процес загалом", - сказав Макрон на прес-конференції.
"Наша мета, європейців, і США, наших партнерів - це бути на боці України, щоб забезпечувати її захист, але також забезпечувати мирну ситуацію в регіоні", - зазначив він.