Макрон заявив, що планує контакти із Зеленським і Путіним

Президент Франції Емманюель Макрон у четвер заявив, що планує контакти з главою Української держави Володимиром Зеленським і російським президентом Володимиром Путіним, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Наше бажання - це взаємодіяти в контакті з Зеленським, якого я побачу в середу, і в контакті з Путіним, з яким я говоритиму наступного тижня, щоб пожвавити цей формат ("нормандський" - ІФ) та політичний процес загалом", - сказав Макрон на прес-конференції.