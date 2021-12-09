Генсек ООН поїде на Олімпіаду у Китаї

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш прийняв пропозицію уряду Китаю відвідати зимові Олімпійські ігри у Пекіні, які відбудуться у лютому 2022 року. Про це заявив на брифінгу у четвер офіційний представник генсека ООН Стефан Дюжаррік, повідомляє ТАСС.

"Генеральний секретар отримав запрошення від китайського уряду у лютому відвідати зимові Олімпійські ігри в Пекіні, і він його прийняв" , - сказав Дюжаррік.

6 грудня США оголосили про дипломатичний бойкот Олімпіади в Пекіні, який передбачає відмову від поїздки в КНР офіційних осіб. При цьому команда спортсменів візьме участь у Іграх. Вашингтон повідомив про плани своїх союзників, поки офіційно ініціативу США підтримали Австралія, Великобританія та Канада. Китай у відповідь назвав таке рішення політичною маніпуляцією, що суперечить Олімпійській хартії, і пообіцяв прийняти контрзаходи.

XXIV зимова Олімпіада пройде у Пекіні з 4 по 20 лютого 2022 року. Столиця КНР була обрана місцем її проведення на сесії МОК у Куала-Лумпурі 31 липня 2015 року.