Макрон про участь США в "Нормандії": не замінить існуючий формат

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що участь Сполучених Штатів у питанні врегулювання в Україні не замінить існуючий нормандський формат. Він також подякував президенту США Джо Байдену за те, що він координував дії з європейськими партнерами для розмови з президентом РФ Володимиром Путіним, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

"Я думаю, що це координація не замінить формат, який існує. Президент Байден сам в комюніке відзначив важливість нормандського формату" , - заявив він.

Зазначимо, у президента України Володимира Зеленського виступили за будь-які формати переговорів з Росією.