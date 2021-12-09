"Ковідна тисяча" вакцинованим: у програмі поки беруть участь 6 банків

6 українських банків уже беруть участь у програмі виплат по 1 тис грн вакцинованим українцям "єПідтримка" - Monobank, Альфа-банк, А-Банк, ПриватБанк, Укргазбанк, Ощадбанк, до програми долучатимуться й інші банки, повідомляє Економічна правда.

"Програма реалізовуватиметься в декілька етапів. З 19 грудня послуга стане доступна в мобільному застосунку Дія. Це - найшвидший і найпростіший спосіб.

На другому етапі (3 квартал 2022 року) буде запропоновано альтернативний механізм нарахування, над яким зараз працюють", - додали у відомстві.

Наразі участь в програмі беруть 6 банків: Monobank, Альфа-банк, А-Банк, ПриватБанк, Укргазбанк, Ощадбанк.

ПриватБанк, Альфа Банк та monobank вже додали у свої додатки можливість відкриття картки єПідтримка.

"Поступово будуть долучатись і інші банки. Використати вже наявний рахунок в банку - неможливо" , - пояснили у відомстві.

Кошти надаються на 4 місяці з моменту отримання, витратити їх можна як онлайн, так і офлайн. Банки розпізнаватимуть категорію при оплаті, тому витратити гроші на інші цілі, перевести їх на картку, зняти готівкою - буде неможливо.