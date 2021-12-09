Байден подзвонив Зеленському після розмови з Путіним

У четвер, 9 грудня, президенти Сполучених Штатів і України Джо Байден і Володимир Зеленський провели телефонну розмову. Він відбувся після переговорів Байдена з президентом РФ Володимиром Путіним, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

"Безпечна розмова президента Байдена з президентом України Зеленським почалася о 13:34 за східноєвропейським часом (20:34 за київським часом) згідно з Білим домом" , - йдеться в Twitter кореспондента CNN.

President Biden’s secure call with Ukrainian President Zelensky began at 1:34 PM ET, per the White House — Jennifer Hansler (@jmhansler) December 9, 2021

Нагадаємо, що 7 грудня Байден і Путін провели переговори у відеоформаті. Розмова тривав більше двох годин, під час якого, зокрема, піднімалося питання загрози російського вторгнення в Україну.

Крім того, в ході переговорів Байден попередив Путіна, що Росія зіткнулася з потужними економічними санкціями та іншими заходами з боку США і партнерів у разі вторгнення в Україну.

Зеленський позитивно оцінив розмову президентів США і Росії. Глава держави пообіцяв прокоментувати подробиці після бесіди з американським лідером.