Україна та Хорватія проводять у Києві бізнес-форум

У КВЦ "Парковий" 8 грудня стартував українсько-хорватський бізнес-форум, у якому беруть участь представники 60 компаній із Хорватії, повідомляє Ділова столиця.

Під час роботи форуму буде представлено міжнародний майданчик для розвитку економічних відносин двох країн — українсько-хорватської ділової ради.

Телеканал "Дім"

На форумі виступив прем'єр-міністри України Денис Шмигаль та Хорватії Андрей Пленкович.

Як зазначив глава українського уряду, Україна прагне, щоб потенційні інвестори почувалися в нашій країні впевнено, комфортно та захищено.

"Торік ми активізували приватизацію державних підприємств. На сьогодні є низка вдалих прикладів. Приватизація відбувається на відкритих аукціонах, і я запрошую інвесторів з Хорватії також брати участь у приватизаційних процесах" , — цитує Шмигаля прес-служба Кабінету міністрів.

За словами глави українського уряду, Україна також активізувала інструмент державно-приватного партнерства. Зокрема є приклади успішної концесії портів, а також готується будівництво концесійних автобанів. Продовжується активна підготовка та підписання угод про розподіл продукції в газодобувній галузі. Наступним кроком прем'єр назвав угоду про розподіл продукції в галузі критичної сировини.

Ще одним важливим проєктом, що сприятиме розвитку інвестиційної інфраструктури, як зазначив Шмигаль, є мережа з 52 індустріальних парків та активна цифровізація державної сфери. Також держава інвестуватиме кошти у заходи щодо енергоефективності.

"Український Уряд ставить у пріоритеті європейську інтеграцію нашої країни і відповідно співробітництво з країнами Європейського Союзу" , – підсумував прем'єр України.

Прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович, у свою чергу, зазначив, що сьогодні представники хорватського бізнесу бачать потенціал України та інтенсивність двосторонніх відносин. Він додав, що підприємці бачать, як влада України прискорила реформи і врегулювала правову систему. За його словами, це гарантує безпеку та надійність їхніх інвестицій.