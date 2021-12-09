Концерн "Укроборонпром" припиняє своє існування

Уряд ухвалив рішення про реорганізацію держконцерну "Укроборонпром" в акціонерне товариство, повідомляє УНІАН.

Відповідні постанову та розпорядження схвалено сьогодні, 9 грудня, на засіданні уряду.

Нагадується, що 1 жовтня 2021 року президент Володимир Зеленський підписав закон №1630-ІХ "Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності", ключова мета якого - підвищення обороноздатності, економічної безпеки та захисту інтересів України шляхом запровадження корпоративної моделі управління на підприємствах державного ОПК.

Концерн припинить своє існування шляхом перетворення на акціонерне товариство, 100% акцій якого належатимуть Державі Україна. Державні унітарні та казенні підприємства "Укроборонпрому" будуть реорганізовані у господарські товариства (акціонерні товариства або товариства з обмеженою відповідальністю), які також перебуватимуть під 100%-им контролем та належатимуть державі.

Трансформація "Укроборонпрому" дозволить подолати технологічний розрив між державним сектором вітчизняного ОПК і провідними світовими оборонними компаніями завдяки:

впровадженню моделі корпоративного управління на підприємствах - згідно зі стандартами Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), - що дасть змогу мінімізувати корупційні ризики та політичний тиск;

трансферу новітніх технологій, які необхідні, щоб виробляти сучасне високотехнологічне озброєння та військову техніку для потреб Збройних сил України;

створенню спільних проектів, програм та підприємств з закордонними партнерами з країн-партнерів, що відкриє нові можливості для підприємств ОПК України;

залученню інвестицій, зокрема іноземних, з метою модернізації виробництва та впровадження інновацій.

Завершальний, третій, етап трансформації ДК має розпочатися в червні-липні 2022 року.