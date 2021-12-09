Геращенко пояснила позицію США щодо надання військової допомоги

Сполучені Штати Америки, незважаючи на підтримку України, чесно заявили, що не воюватимуть за неї в разі вторгнення російських військ. Тому наша держава має вести більш професійну та жорстку політику і розуміти: воювати за Україну буде тільки Україна, повідомляє Обозреватель.

Про це заявила народна депутатка, співголова партії "Європейська солідарність" Ірина Геращенко у програмі "Народ проти з Наташою Влащенко" у четвер, 9 грудня. Так вона відповіла на запитання щодо того, чому США вводять санкції проти українських корупціонерів, але вирішили не відправляти додаткові війська в Україну, незважаючи на загрозу з боку Росії.

"США, як й інші країни світу, абсолютно чесно заявили, що вони не воюватимуть за Україну. І це потрібно визнати як факт. США готові нас підтримувати, цією підтримкою потрібно дорожити, потрібно її посилювати, але воювати за Україну буде і може тільки Україна. Ми маємо проводити більш жорстку, більш професійну політику" , – сказала Геращенко.

Орест Сохар. Джерело: Скриншот

За словами нардепки, Америка бачить, що наша держава вкладає великі кошти в будівництво та ремонти доріг замість того, щоб купувати зброю та підвищувати зарплати захисникам України на фронті.

"Чому США мають дбати про нашу зброю? Вони ставлять справедливе запитання: "А де тут ви?". Якщо Україна вже три роки не піднімає зарплат нашим воїнам, чому США мають сюди посилати своїх синів? Такого не буде. Нам потрібно зрозуміти, що світ жорсткий, ніхто не мусить за нас воювати. Ми маємо за себе воювати" , – наголосила політикиня.

Ірина Геращенко. Джерело: Скриншот

Вона зазначила, що український президент Володимир Зеленський має перебувати в постійному контакті з партнерами у Брюсселі, Парижі, Берліні, Вашингтоні, де має розповідати про нашу армію, що захищає демократію. Також він повинен вимагати для України найбільших преференцій і виборювати українську незалежність.

Як підкреслила політикиня, представники опозиції могли би разом із Зеленським брати участь у цих процесах.

"Від цього виграла б Україна" , – додала представниця "ЄС".

Нагадаємо: глава США Джо Байден заявив, що країна не скеровуватиме в Україну своїх військових для захисту від можливого вторгнення Росії на територію нашої держави. Натомість РФ пригрозили економічними санкціями.