З'явилася перша інформація про розмову Байдена із Зеленським

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що у ході переговорів президентів США та України у четвер американський лідер Джозеф Байден заявив, що будь-які рішення щодо України не можуть бути прийняті без України, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Байден сказав, що будь-які рішення, які стосуються України, не можуть бути без України", - передав Єрмак слова Байдена в ефірі програми "Право на владу" у четвер.

За словами глави Офісу президента, "США нададуть усю необхідну допомогу для того, щоб Україна мала можливість дати відсіч (Росії - ІФ) у будь-який час".

"Президент Байден дуже чітко сказав, що рішення про вступ України до НАТО – це лише рішення українського народу, це суверенна та незалежна українська держава. І він це питання навіть не готовий був обговорювати. І це залежить від України та від членів НАТО", - заявив Єрмак в ефірі програми "Право на владу" у четвер.

Він додав, що переговори тривали півтори години, розмова була теплою та відвертою.