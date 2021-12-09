Шольц назвав Лукашенка диктатором без легітимної підтримки

Новий канцлер ФРН Олаф Шольц назвав президента Білорусії Олександра Лукашенка диктатором, котрий не має легітимної підтримки серед населення власної країни. З таким твердженням Шольц виступив у четвер на прес-конференції у Берліні за підсумками наради з прем'єр-міністрами федеральних земель Німеччини, повідомляє ТАСС.

"Щодо питання міграції, а зараз вона йде особливо через Білорусь, то ми обговорили цю тему, і це правильно у світлі нинішньої ситуації" , - зазначив Шольц.

"Цілком ясно, що диктатор у Білорусії, а інакше його назвати не можна, не має легітимності з боку власного населення і спробував за допомогою біженців чинити тиск" , - вважає канцлер.

За оцінкою Шольца, приплив мігрантів через Білорусь зараз "здебільшого зупинено", оскільки "ЄС та Німеччина чинили дуже багато тиску і дали чіткі вказівки авіакомпаніям, аеропортам, поговоривши з багатьма країнами, звідки вирушали авіарейси до Білорусії".