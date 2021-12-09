Шольц назвав Лукашенка диктатором без легітимної підтримки

Шольц назвав Лукашенка диктатором без легітимної підтримки

Новий канцлер ФРН Олаф Шольц назвав президента Білорусії Олександра Лукашенка диктатором, котрий не має легітимної підтримки серед населення власної країни. З таким твердженням Шольц виступив у четвер на прес-конференції у Берліні за підсумками наради з прем'єр-міністрами федеральних земель Німеччини, повідомляє ТАСС.

"Щодо питання міграції, а зараз вона йде особливо через Білорусь, то ми обговорили цю тему, і це правильно у світлі нинішньої ситуації" , - зазначив Шольц.
"Цілком ясно, що диктатор у Білорусії, а інакше його назвати не можна, не має легітимності з боку власного населення і спробував за допомогою біженців чинити тиск" , - вважає канцлер.

За оцінкою Шольца, приплив мігрантів через Білорусь зараз "здебільшого зупинено", оскільки "ЄС та Німеччина чинили дуже багато тиску і дали чіткі вказівки авіакомпаніям, аеропортам, поговоривши з багатьма країнами, звідки вирушали авіарейси до Білорусії".

"І справді видно, що це [притока мігрантів до ЄС] пішла на спад" , - стверджував він.

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