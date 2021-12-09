На законних підставах: Рєзніков про корабель ВМС біля Керченської протоки

Сьогодні, 9 грудня, ФСБ Росії заявило про те, що українське судно "Донбас", нібито наблизилось до Керченської протоки без попередньої заявки на проходження й розцінило це, як провокацію з боку України. Міністр оборони Олексій Резніков відзначив це черговим російський інформаційним вкидом, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

За словами міністра, Російська Федерація продовжує свої маніпуляції називаючи сьогоднішній "інцидент" провокацією, оскільки судно "Донбас" є пошуково-рятувальним й не має жодної зброї на борті.

"Чергові інформаційні вкиди з боку Росії. Дуже дивно, що російські спецслужби побачили загрозу з боку пошуково-рятувального судна - судна без зброї, в той час коли кораблі ФСБ постійно знаходяться на відстані 2 кілометрів від Маріуполя та Бердянська. Російські кораблі озброєні гарматами 30 мм" , - відзначив Резніков.

Також міністр зауважив, що Азовське море є акваторією спільного користування, у зв’язку з чим українські судна мають повне право знаходитися там.