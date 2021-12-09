Вільнюський суд засудив неіснуючу людину

Іноземець, який видав себе за громадянина Румунії, обдурив вільнюську поліцію та прокуратуру, він пред'явив фальшиві документи, а суд у результаті засудив неіснуючу людину, повідомляє Делфі.

Постанова суду за водіння у нетверезому стані набула чинності, а обман розкрився лише після того, як Литва вирішила повідомити Румунію про вирок.

Поліція визнає, що помилки припустилися на самому початку, коли у правоохоронців не виникло підозри у зв'язку з підробкою пред'явленого ним документа, зараз уже відомо, що документ був фальшивкою. Наразі суд зобов'язав знайти підозрюваного та допитати його у справі про підробку документів. Чи вдасться це зробити – невідомо, адже чоловік уже давно міг виїхати з Литви.