Гризлов незадоволений, спробами включити Німеччину та Францію до СЦКК

Українська делегація на засіданні Тристоронньої контактної групи виступила з ініціативою включити представників Німеччини та Франції до складу Спільного центру контролю та координації припинення вогню на Донбасі, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив повноважний представник Росії у ТКГ Борис Гризлов.

"Київ вніс проєкт заяви, що містить відверто абсурдні пропозиції. Показовим прикладом була пропозиція української делегації до кінця сьогоднішнього дня радикально реформувати Спільний центр контролю та координації, включивши туди Німеччину та Францію. Незважаючи на всі аргументи Донбасу, українські представники наполягали на цьому безглуздому реченні, продемонструвавши повну зневагу до життя своїх громадян по обидва боки лінії зіткнення" , — сказав він.

Гризлов назвав ініціативу України "грубою імітацією переговорів".

"Представники Києва продовжили грубу імітацію переговорів, наполегливо ухиляючись від погодження з Донецьком та Луганськом будь-яких практичних рішень щодо актуальних викликів дотримання перемир'я" , — сказав він.