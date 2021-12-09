Зеленський повідомив Байдену про пропозиції щодо розблокування мирного процесу

Президент України провів телефонну розмову з президентом США. Зокрема Володимир Зеленський повідомив Джо Байдену, що у Києва є чіткі пропозиції щодо розблокування мирного процесу і готовий обговорювати їх у різних форматах, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

Ключовим питанням переговорів стала ситуація безпеки навколо України та перспективи активізації мирного врегулювання. Також обговорювалася енергетична безпека.



"Сторони скоординували позиції щодо подальших кроків. Володимир Зеленський підкреслив, що у нас є чіткі пропозиції щодо розблокування мирного процесу і готові обговорювати їх у різних форматах" , - йдеться в повідомленні.

Зеленський також предметно обговорили шляхи безпеки, фінансової та політичної підтримки України у триваючій протидії гібридній агресії.

"Особливу увагу президент України приділив проблематиці енергетичної безпеки. Володимир Зеленський підкреслив, що українська сторона розглядає проєкт "Північний потік-2" виключно через призму енергетичних і безпекових гарантій, а його просування позбавляє Україну важливого чинника стримування російської агресії" , - повідомляє ОП.

У зв'язку з цим були обговорені конкретні кроки, які можуть бути зроблені для посилення енергетичної стійкості України.

Зеленський також подякував Байдену за послідовну, тверду і рішучу підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.