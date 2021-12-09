Байден не обговорював з Путіним питання кордонів України - Держдеп
Президенти США та Росії на онлайн-саміті, який відбувся 7 грудня, не обговорювали питання державних кордонів України. США не збираються обговорювати питання України без участі самої України. Про це на брифінгу заявив речник Держдепартаменту США Нед Прайс, пише Дмитро Левицький, РБК-Україна.
"Це не переговори щодо обговорення кордонів чи чиєїсь долі. Ми не обговорюємо нічого щодо України без України", - сказав представник Держдепу.
Прайс зазначив, що на переговорах президентів США та Росії не було укладено жодної угоди, а також не було жодних поступок щодо України.