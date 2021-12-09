США спростували заяви про тиск на Україну щодо автономії ОРДЛО

Білий дім спростував інформацію ЗМІ про нібито чиниться США тиску на Україну по автономії тимчасово окупованих територій в Донецькій і Луганській областях (ОРДЛО). Ці заяви є абсолютною брехнею, пише Дмитрий Кузнецов, РБК-Україна.

Про це заявила прессекретар Білого дому Джен Псакі.

"Інформація про тиск з боку США на Україну, щоб та надала часткову автономію ОРДЛО, є абсолютно помилковою" , - сказала Псакі.

Питання, яке поставила журналістка представнику Білого дому звучало так:"були повідомлення, що США чинять тиск на Україну, щоб так поступилася Росії частина території, утримавши її від вторгнення".

Нагадаємо, раніше Associated Press з посиланням на джерела повідомило, що США чинитимуть тиск на Україну, щоб Київ надав автономію ОРДЛО.