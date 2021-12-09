США спростували заяви про тиск на Україну щодо автономії ОРДЛО

США спростували заяви про тиск на Україну щодо автономії ОРДЛО

Білий дім спростував інформацію ЗМІ про нібито чиниться США тиску на Україну по автономії тимчасово окупованих територій в Донецькій і Луганській областях (ОРДЛО). Ці заяви є абсолютною брехнею, пише Дмитрий Кузнецов, РБК-Україна.

Про це заявила прессекретар Білого дому Джен Псакі.

"Інформація про тиск з боку США на Україну, щоб та надала часткову автономію ОРДЛО, є абсолютно помилковою", - сказала Псакі.

Питання, яке поставила журналістка представнику Білого дому звучало так:"були повідомлення, що США чинять тиск на Україну, щоб так поступилася Росії частина території, утримавши її від вторгнення".

Нагадаємо, раніше Associated Press з посиланням на джерела повідомило, що США чинитимуть тиск на Україну, щоб Київ надав автономію ОРДЛО.

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