Байден поспілкувався з лідерами "Бухарестської дев'ятки"

Глава адміністрації США Джо Байден провів у четвер телефонну розмову з лідерами "Бухарестської дев'ятки", присвячену, як анонсувала американська сторона, його нещодавній бесіді з президентом Росії Володимиром Путіним, повідомляє ТАСС.

Про це сказали у четвер журналістам у Білому домі.﻿ Як там уточнили, розмова тривала 40 хвилин.

"Дзвінок президента лідерам групи "Бухарестська дев'ятка" в особі наших союзників зі східного флангу НАТО тривав з 15:17 до 15:57 у часі східного узбережжя США (22:17-22:57 за Києвом)" , - зазначили у Білому домі.

До "Бухарестської дев'ятки" входять Болгарія, Угорщина, Латвія, Литва, Польща, Словаччина, Румунія, Чехія та Естонія.