10 грудня 2021 - яке сьогодні свято, прикмети та іменинники

У цей день у світі відзначаються Всесвітній день прав людини (ООН), Всесвітній день футболу, Міжнародний день прав тварин (ООН), День десяткової класифікації Дьюї, День вручення Нобелівської премії, повідомляє УНІАН.

Крім того, у Великобританії сьогодні - День різдвяного светра, в Швеції - День Нобеля, в Намібії - жіночий день, в США - День Джейн Аддамс, День державності штату Міссісіпі, День бюро знахідок, День лагера, День продавця, на Мальдівах - День рибалки, у Венесуелі - День Військово-Повітряних сил, в Кірібаті - День прав людини і світу, в Таїланді - День Конституції, в Швейцарії - Фестиваль "Ескаляд", в Аргентині - День соціального працівника.

Пам'ятні дати 10 грудня, річниці та події

7.16.3.2.13, 6 Бен 16 Шуль (10 грудня 36 рік до н.е.) - це перша стела, що дійшла до нас з датою календаря майя. Вона була знайдена при розкопках в Чьяпа-де-Корсо (Мексика).

У 1768 році в Лондоні була заснована Королівська Академія мистецтв - найвпливовіша і авторитетна Асоціація художників Великобританії. Вона була заснована за наказом англійського короля Георга III. Першим президентом Академії був обраний знаменитий англійський історичний і портретний живописець Джошуа Рейнолдс. З дня заснування академія неодноразово змінювала "місце проживання" і тільки в 1868 році остаточно влаштувалася в будівлі Бірлінгтон-хаус на вулиці Пікаділлі в Лондоні. В даний час склад академії обмежений 80 місцями, з яких 14 зарезервовані для скульпторів, 12 - для архітекторів і 8 - для граверів. Решта 46 займають живописці. Нові академіки обираються діючими членами Академії.

У 1901 році 10 грудня були вручені перші Нобелівські премії. Вони присуджуються за видатні наукові дослідження, революційні винаходи і великий внесок в культуру і розвиток суспільства. Засновником премії був Альфред Нобель - відомий шведський хімік, інженер і винахідник, на рахунку якого 355 винаходів, найвідоміше серед них - динаміт. За своє життя Нобель накопичив значний статок, завдяки впровадженню власних відкриттів, основну частину якого він заповідав на заснування міжнародної премії.

До речі, останній варіант свого знаменитого заповіту Нобель підписав майже за рік до своєї смерті - 27 листопада 1895 року. Результатом цього заповіту стала організація Нобелівського фонду. На сьогоднішній день за присудження Нобелівських премій у всіх галузях науки і культури відповідають шведські організації. Винятком є Нобелівська премія миру - кому присудити цю нагороду, вирішує Норвезький Нобелівський комітет. Є кілька цікавих пунктів, що регламентують вибір лауреатів. Так, Нобелівською премією можуть нагороджуватися тільки окремі особи, а не установи (за винятком знову ж Премії миру - вона може присуджуватися як окремим особам, так і організаціям). В одній номінації Нобелівською премією можуть бути одночасно нагороджені дві роботи. Це правило, введене тільки в 1968 році, де-факто дотримувалося завжди. Грошова винагорода при цьому ділиться спочатку порівну між роботами, а потім так само порівну між їх авторами. Нобелівська премія не може присуджуватися посмертно.

Але якщо претендент був живий в момент оголошення про присудження йому премії (у жовтні) і помер до церемонії вручення (10 грудня поточного року), то премія за ним зберігається. Премія може взагалі нікому не присуджуватися, якщо члени відповідного комітету не обрали гідних робіт серед представлених на конкурс. У цьому випадку призові кошти зберігаються до наступного року. Якщо ж і тоді премія не буде вручена, вони передаються в закритий резерв Нобелівського фонду. У свою чергу Лауреати, які отримали премії, повинні виступити з так званою "Нобелівською меморіальною лекцією", яка публікується потім Нобелівським фондом в особливому томі. Процедурі нагородження номінантів передує велика робота, яка ведеться цілий рік численними організаціями по всьому світу. Остаточний відбір лауреатів проводять Шведська королівська академія наук, шведська академія, Нобелівська Асамблея Каролінського інституту і Норвезький Нобелівський комітет.

Зазвичай це відбувається в жовтні. А 10 грудня, в річницю смерті Альфреда Нобеля (10 грудня 1896 року), лауреатів нагороджують в столицях відразу двох країн. У Стокгольмі король Швеції вручає премії в галузі фізики, хімії, фізіології та медицини, літератури та економіки. В Осло в присутності короля Норвегії та членів королівської сім'ї, голова Норвезького нобелівського комітету вручає премію в галузі захисту миру. Поряд з грошовою премією, розмір якої змінюється в залежності від доходу, отриманого Нобелівським фондом, лауреатам вручається золота медаль із зображенням Нобеля і диплом. Крім самої церемонії вручення премії урочистості, присвячені цій події, включають в себе ще дві важливих складових - Нобелівський вечерю і Нобелівський концерт.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 10 грудня вшановує пам'ять чудотворця подвижника Романа Антіохійського. Інші назви свята: "Зимове знамення", "Роман", "Романів день", "Домочадців день". 10 грудня також відзначається свято на честь одного з найбільш шанованих в православ'ї образів - ікони Пресвятої Богородиці, іменованої "Знамення".

Що сьогодні не можна робити

Не можна в'язати і шити. Також не слід впускати в будинок бідних і немічних. Є повір'я, що тоді відразу після їх приходу почнуться бідність і хвороби.

Прикмети на 10 грудня

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

зоря яскраво-червона - буде вітряно;

пічний дим стелиться по землі - чекайте відлига, а якщо стовпом вгору йде - будуть морози.

Іменини 10 грудня

Іменини у Бориса, Івана, Всеволода, Якова, Дмитра та Андрія.

Автори: Нана Чорна, Крiстiна Кащавцева