У штабі ООС заявили, що корабель "Донбас" не заходив у Керченську протоку
Корабель Військово-Морських сил ЗСУ "Донбас" не заходив в Керченську протоку, як про це раніше заявили у ФСБ Росії, повідомляє Укрiнформ.
“Щодо фейкових заяв ФСБ РФ у мережі інтернет. Пресслужба ООС повідомляє, що судно ВМС Збройних Сил України "Донбас" не заходило у чутливі зони”, - йдеться в у Фейсбуці пресслужби ООС.
У пресслужбі ООС додали, що корабель виконує завдання у своїх територіальних водах. На даний час "Донбас" повертається на базу.