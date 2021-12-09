У штабі ООС заявили, що корабель "Донбас" не заходив у Керченську протоку

Корабель Військово-Морських сил ЗСУ "Донбас" не заходив в Керченську протоку, як про це раніше заявили у ФСБ Росії, повідомляє Укрiнформ.

“Щодо фейкових заяв ФСБ РФ у мережі інтернет. Пресслужба ООС повідомляє, що судно ВМС Збройних Сил України "Донбас" не заходило у чутливі зони” , - йдеться в у Фейсбуці пресслужби ООС.

У пресслужбі ООС додали, що корабель виконує завдання у своїх територіальних водах. На даний час "Донбас" повертається на базу.