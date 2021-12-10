Україна отримала сигнали про оборонну підтримку - Рєзніков

Україна отримала від партнерів сигнали щодо підтримки оборони. Зокрема, ВСУ потрібні системи ПРО. Про це заявив міністр оборони Олексій Рєзніков в етері "Право на владу", пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

Міністр оборони надав перелік потреб, які цікавлять Збройні сили України.

"Отримав досить позитивні сигнали, які ми можемо отримати. Не можу розкривати, але можу сказати, що у нас є певні пріоритети – це ПРО та ППО" , – заявив міністр.

Також ВСУ цікавлять "кіберпростір та кіберзахист, море та радіоелектронна боротьба".