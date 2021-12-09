США будут участниками мирного процесу в Україні - Єрмак

Сполучені Штати Америки ухвалили рішення активно долучитися до процесу мирного врегулювання ситуації в Україні, однак формат поки що не визначений, повідомляє Укрiнформ.

Про це заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак в етері програми "Право на владу".

"Ми сьогодні можемо чітко говорити про те, що Сполучені Штати прийняли для себе рішення бути активним учасником мирного процесу. Як це відбуватиметься, залежатиме від багатьох обставин" , - зазначив глава ОП.

Зокрема, за його словами, це може бути "паралельний трек" разом із Нормандським форматом. Водночас Єрмак запевнив, що американські партнери дуже зацікавлені в тому, щоб в Україну прийшов мир.