Членство України в НАТО можливе після проведення реформ - Білий дім

Адміністрація Джо Байдена підтримує прагнення України до членства в Північноатлантичному альянсі, однак для цього країна має виконати необхідні вимоги, повідомляє Укрiнформ.

Таку позицію Білого дому озвучила на брифінгу у Вашингтоні речниця президента США Джен Псакі, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Месидж президента (США – ред.) є чітким: він, звісно, підтримує прагнення України (до НАТО – ред.), так само як підтримує прагнення багатьох країн приєднатися до безпекових альянсів по всьому світу», - сказала речниця Білого дому.

Вона нагадала, що для членства в НАТО існує цілий список вимог, які потрібно виконати, і вони всім відомі. Це передбачає, зокрема, проведення реформ, у тому числі з метою подолання корупції.