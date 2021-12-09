США нададуть Україні будь-яку допомогу для відбиття агресії - ВП

У разі потреби Сполучені Штати Америки нададуть Україні всю необхідну допомогу для відсічі російській агресії.﻿ Про це заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак в ефірі програми "Право на владу", повідомляє Укрiнформ.

"Президент Байден підтвердив, що Сполучені Штати нададуть - і вже це почало відбуватися - усю необхідну допомогу для того, щоб Україна мала змогу дати будь-яку відсіч у будь-який час" , - сказав очільник ОП.

Він додав, що під час перемовин з президентом РФ американський лідер попередив про наслідки, якщо у Кремлі буде прийняте рішення про ескалацію вздовж українських кордонів і вторгнення на територію України.

"США - президент Байден про це сказав дуже чітко - разом із партнерами готові до безпрецедентних санкцій у разі, якщо таке станеться" , - заявив Єрмак.

Окрім того, він зазначив, що Байден указав Путіну на неможливості будь-яких перемовин та ухвалення рішень щодо України без участі нашої держави.

Водночас, за словами керівника ОП, Володимир Зеленський під час розмови з Джо Байденом порушував питання щодо "Північного потоку-2", а також попереджень від американських, британських та інших партнерів, які "стосувалися не лише загрози вторгнення й ескалації на наших кордонах, а також питань внутрішньої дестабілізації".